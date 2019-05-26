شتوتجارت يتأهب لموقعة شرسة أمام يونيون برلين في ملحق الصعود والهبوط

يخوض فريق شتوتجارت، المنافس في الدوري الألماني (البوندسليجا) مباراة يعتقد أن الفوز بها في متناوله لتفادي الهبوط عندما يحل ضيفًا على يونيون برلين، المنافس بدوري الدرجة الثانية، غدًا الإثنين في إياب ملحق الصعود والهبوط.

وتعادل شتوتجارت 2-2 على أرضه يوم الخميس الماضي في مباراة الذهاب، ويريد الفريق الذي توج بلقب البوندسليجا في 1984، و1992، و2007 أن يتفادى الهبوط الثاني له في 3 أعوام.

وقال نيكو فيليج، المدير الفني المؤقت لشتوتجارت، اليوم الأحد: "لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق من حيث الموقف، والنشوة السائدة في فريق يونيون برلين".

وسيكون فريق يونيون برلين متحمسًا بشدة للفوز بالمباراة التي ستقام على ملعبه الصغير "ألتي فوريستيري" بحي كوبينيك في العاصمة الألمانية.

وأضاف: "الظروف غير معقولة، والوضع المحيط يوجد به شيء مميز للغاية، شيء فريد من نوعه".

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وقال مارفين فريدريش، مدافع يونيون برلين: "الملعب سيكون مشتعلًا".

وبإمكان يونيون برلين أن يصعد للبوندسليجا في حال التعادل سلبيًا أو بنتيجة 1-1، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، أو الفوز بأي نتيجة.

وقال أورس فيشر مدرب يونيون برلين: "يظل رأيي كما هو، شتوتجارت يظل الفريق المرشح للفوز. هناك تقارب، ولكنني لا أشعر أنه سيكون أكثر من اللازم".

وأنهى شتوتجارت الموسم في المركز الثالث من القاع، ويعد المدير الفني المؤقت فيليج ثالث مدرب يقود الفريق هذا الموسم. ومن المقرر أن يدرب الفريق تيم والتر بداية من أول يوليو/ تموز المقبل.

وأنهى يونيون برلين دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث خلف كولون وبادربورن اللذان تأهلا مباشرة.