تقارير: الإصابة تحرم كانتي من نهائي الدوري الأوروبي

رجح الجهاز الطبي لفريق تشيلسي الإنجليزي غياب الفرنسي نجولو كانتي عن مواجهة نهائي الدوري الأوروبي، التي تجمع الفريق اللندني بجاره آرسنال، مساء التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتعرض كانتي لإصابة في الركبة، خلال تدريبات فريقه أمس السبت، استعدادًا لخوض النهائي القاري، الذي يحتضنه الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وعانى كانتي من إصابة في العضلة الخلفية، هددت مشاركته في مواجهة آرسنال، إلا أنه تعافى وشارك في تدريبات فريقه، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في التدريبات التي سبقت المواجهة بأربعة أيام.

وتبعًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطاقم الطبي لفريق تشيلسي سيحدد مدى جاهزية كانتي في الساعات المقبلة، إلا أن المرجح أن تبعده الإصابة عن نهائي الدوري الأوروبي.

وزادت متاعب تشيلسي بإصابة كانتي، حيث أصيب الجناح كالوم هودسون أودوي بقطع في وتر أكيليس، قبل إصابة لاعب خط الوسط روبين لوفتس تشيك بالطريقة ذاتها.