جروس يحذر لاعبى الزمالك من ترك المساحات فى خط الدفاع...

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جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، لاعبيه من ترك المساحات فى خط الدفاع أمام نهضة بركان المغربى، فى مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشدد جروس على لاعبى الزمالك ضرورة الحذر من ترك المساحات فى خط الدفاع حتى لا يتم تشكيل خطورة على الفريق من خلال الهجمات المرتدة التى يجيد فريق نهضة بركان استغلالها.

وعلم جهاز الزمالك، أن المهاجم التوجولى لابا كودجو، تدرب فى المران الأخير للفريق المغربى ببرج العرب حول أهمية استغلال المساحات فى دفاعات الزمالك فى الهجمة المرتدة لخطف هدف يسهل مأمورية فريقه.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، احرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.