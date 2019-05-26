شكرا لقرائتكم شوبير : كاف رفع الايقاف عن رئيس الزمالك بعد اعتذاره رسميًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الإفريقى رفع الايقاف عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأصبح من حقه حضور مواجهة نهضة بركان المغربى، في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءًا. Advertisements

أحمد شوبير وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك،: "بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الـ "كاف" ودفع غرامة ٤٠ الف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الأفريقي على رئيس الزمالك وأصبح من حقه حضور نهائي "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي".

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