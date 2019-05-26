شكرا لقرائتكم كلاكيت تانى مرة .. الخطيب يجتمع بفتحى مبروك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى مرة أخرى مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة بعض الأمور المهمة.

وجمعت الخطيب ومبروك جلسة أولى فى وقت سابق تم فيها مناقشة التقرير الخاص بتقييم القطاع، وجميع الفرق فى الأعمار السنية المختلفة على مدار الموسم الماضى واستعرض الخطيب مع فتحى مبروك خلال الاجتماع نتائج فرق الناشئين وتقييمه لها.

ويأتى على رأس أولويات الإجتماع الثانى مع مدير قطاع الناشئين مناقشة عدة أمور خاصة بالموسم الجديد بما يحقق طموحات النادي في الموسم المقبل..