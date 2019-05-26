شكرا لقرائتكم تجربة عملية على الـvar فى برج العرب قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام المسئولون عن تقنية الفيديو الـvar لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، بتجربة فعلية للتقنية داخل الاستاد بإقامة مباراة تجريبية سريعة بين فريقان قبل اللقاء المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، اليوم، الحكم الأثيوبى باملاك تسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب أفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمى أما حكم الـVAR فسيكون الزامبى جيناوى سكاوزى ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.

يذكر، أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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