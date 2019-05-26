شكرا لقرائتكم الجماهير أمام ستاد برج العرب تهتف : أفريقيا يا زمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت جماهير الزمالك "أفريقيا يا زمالك" قبل التوجه إلى ستاد برج العرب لحضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. Advertisements جاء ذلك خلال وقوف المشجعين فى كمين لتفتيش السيارات قبل دخول الملعب، وتفاعلت قوات الأمن مع الجماهير المتواجدة للتفتيش. ويخوض الزمالك مواجهة مصيرية عندما يستضيف نظيره نهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم،الأحد ،على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع .

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