شكرا لقرائتكم خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى يجرى جراحة فى العين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى من إجراء عملية جراحية بالعين عصر اليوم الأحد، وسيغيب يومان للراحة عن مران فريقه. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى، والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. Advertisements وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكهم 41 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

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