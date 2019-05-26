شكرا لقرائتكم تعليمات خاصة لثنائي الإسماعيلي أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر بتعليمات خاصة لثنائى الفريق الأول بنسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى لليوم الثانى على التوالى. ويستعد الإسماعيلى لملاقاة الجونة مساء الاثنين، على ملعب الأخير لحساب الجولة الــ34 والأخيرة من عمر الدورى المحلى. وفضل جهاز الدراويش استمرار التدريبات للثنائى المذكور من أجل زيادة الانسجام بينهما باعتبارهما من بين الاوراق الرابحة للفريق. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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