شكرا لقرائتكم رئيس النجوم: الزمالك سيوافق على استئناف الدورى بعد التتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع رئيس نادى النجوم محمد الطويلة، أن يوافق الزمالك على استئناف مسابقة الدورى فور تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث سيواجه الزمالك نهضة بركان المغربى على ملعب برج العرب ويحتاج للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة.

وأكد رئيس النجوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يتوقع أن يكون أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، هو كلمة السر فى موافقة الزمالك على استئناف مسابقة الدورى الممتاز".

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ونشر الطويلة قائلا: "أحمد أحمد هو كلمه السر فى موافقة الزمالك على استئناف الدورى فور فوز الزمالك بالكونفدراليه اليوم... (مجرد توقع)".

يذكر أن هناك أزمة قائمة فى الدورى المصرى بعد رفض العديد من الأندية استكمال مباريات الدورى عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر الشهر المقبل وعلى رأسهم أندية الأهلى والاتحاد السكندرى وسموحة وحرس الحدود والإنتاج الحربى ويتمسكون بإنهاء الدورى قبل انطلاق البطولة، فيما رفض الزمالك استكمال مبارياته قبل أمم أفريقيا مما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى فى مأزق.