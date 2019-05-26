شكرا لقرائتكم الأمريكى ستوجلين يساند الزمالك أمام نهضة بركان المغربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قطع الزمالك شوطا كبيرا فى تجديد تعاقده مع المحترف الأمريكى ستوجلين لاعب فريق السلة، إثر المفاوضات التى يقوم بها مسئولى الابيض لاستمرار ستوجلين بميت عقبة فى الموسم الجديد.

من جهتها طالبت الجماهير بالإبقاء على ستوجلين الذى انتهى عقده بعد التتويج باللقب على حساب الجزيرة بالفوز فى مباراة حسم البطل

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ونشر اللاعب فيديو عبر صفحته يدعم فريق الزمالك ونهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية ويشجعهم على الفوز فى المباراة، لتزيد التساؤلات عن مصير اللاعب وموقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه.

فيما قال مصدر بالجهاز الفنى لسلة الزمالك أن اللاعب غادر إلى بلاده بعد بطولة الدورى، وهناك مفاوضات معه لتجديد التعاقد، ووصلت المفاوضات إلى النهاية، حيث تم الاتفاق على بنود التعاقد، ويتبقى تفاصيل صغيرة للتوقيع رسميا.

وتوج الزمالك بدورى سوبر السلة بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى حسمت بطل الدورى.