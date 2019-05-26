تعرف على آخر رسالة من جروس للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية...

جدة - عمرو شويل أهم وآخر رسالة وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، للاعبى الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساءً على استاد برج العرب.

وطالب جروس والجهاز الفنى للزمالك فيها،اللاعبين بالابتعاد عن العصبية والنرفزة داخل المستطيل الأخضر، وعدم اتاحة الفرصة للاعبى بركان بالشعور بأنهم قادرون على الفوز.

وكذلك حث الجهاز الفنى للزمالك اللاعبين، على الهدوء وعدم التسرع فى إحراز هدف التقدم، والتركيز حتى صافرة النهاية مع غلق كافة المساحات أمام لاعبى نهضة بركان، مع الضغط بقوة.