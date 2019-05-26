شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يبحث عن مسك الختام مع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنتهى إعارة مصطفى محمد لطلائع الجيش بنهاية مباراة المقاصة، حيث يستعد للعودة لناديه الزمالك ويبحث مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش عن تسجيل هدفه الثانى عشر هذا الموسم، ليكون بمثابة "مسك الختام" لفترة إعارته مع الطلائع.
طلائع الجيش يملك ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب، وحسم الفريق الابيض قراره بإعادة مصطفى محمد لصفوف القلعة البيضاء بعد تألقه وتسجيله 11 هدفاً فيما لايزال موقف إسلام جمال وكابوريا محل دراسة فى ظل رغبة الطلائع فى الابقاء عليهم مع الفريق ومخاطبة الزمالك لحسم الصفقة .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام
وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري.
ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يبحث عن مسك الختام مع الجيش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.