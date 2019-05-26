شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يبحث عن مسك الختام مع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتهى إعارة مصطفى محمد لطلائع الجيش بنهاية مباراة المقاصة، حيث يستعد للعودة لناديه الزمالك ويبحث مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش عن تسجيل هدفه الثانى عشر هذا الموسم، ليكون بمثابة "مسك الختام" لفترة إعارته مع الطلائع.

طلائع الجيش يملك ثلاثة لاعبين معارين من الزمالك هم إسلام جمال مدافع الفريق، وأحمد موسى (كابوريا) لاعب الوسط ومصطفى محمد المهاجم الشاب، وحسم الفريق الابيض قراره بإعادة مصطفى محمد لصفوف القلعة البيضاء بعد تألقه وتسجيله 11 هدفاً فيما لايزال موقف إسلام جمال وكابوريا محل دراسة فى ظل رغبة الطلائع فى الابقاء عليهم مع الفريق ومخاطبة الزمالك لحسم الصفقة .

Advertisements

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.