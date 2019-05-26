شكرا لقرائتكم فوزي غلام يرفض اللعب مع الجزائر في "أمم إفريقيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري أن الجزائري فوزي غلام، مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، رفض المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري "سبورتس نيوز ديزاد" عن مصدر داخل الاتحاد الجزائري قوله إن جمال بلماضي المدير الفني لـ"الخضر" اضطر لتعديل قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما رفض غلام المشاركة في البطولة.

وأوضح ذات المصدر، أن بلماضي، كان يأمل في تواجد غلام في القائمة النهائية رفقة زميله في نابولي آدم وناس بدليل توجيه دعوة رسمية لهما، قبل أن يضطر لمراجعة حساباته بعد هذا الموقف غير المنتظر.

كما نوه أن غلام، كشف لمقربيه أنه لم يتقبل حتى اليوم الانتقادات التي طالته بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة التي خسرتها الجزائر أمام تونس صفر- 2، في الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الغابون قبل عامين، فضلا عن استيائه الكبير من الاتحاد الجزائري الذي شكك في إصابة تعرض لها مع فريقه نابولي العام الماضي.