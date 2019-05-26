شكرا لقرائتكم بايرن بطلاً لكأس ألمانيا للمرة التاسعة عشرة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة التاسعة عشرة في تاريخه عقب تغلبه على لايبزيغ 3 -صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت.

وسجل أهداف بايرن ميونخ المهاجم البولندي الهدّاف روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 29 و86، والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 78.

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وتوج بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك بعد أن تمكن من حسم لقب الدوري السبت الماضي، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن أهدر فرصة حصد الثنائية في الموسم الماضي بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت 1 - 3 في نهائي الكأس، وفي المقابل فشل لايبزيغ في حصد أول لقب على الإطلاق للنادي الذي تأسس قبل عشر سنوات فقط.

وأصبح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ أول لاعب أول لاعب في كرة القدم الألمانية يفوز بالدوري والكأس كلاعب ومدرب، بعدما فاز بهما مع بايرن حينما كان لاعبا في صفوفه عام 2003.