تعرف على غيابات الإسماعيلي في لقاء الجونة بالدوري المحلي

كشف الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر إقامتها غدا الإثنين على ملعب الجونة بالغردقة، والتي ستنطلق في تمام العاشرة مساءا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الدراويش 18 لاعبا؛ حيث شهدت عودة العديد من اللاعبين من بينهم طارق طه، مدحت فقوسة، ومحمد بيومي، كما شهدت غياب العديد من لاعبي الفريق بعضهم للإصابة والبعض الأخر للإيقاف من بينهم محمد الشامي، محمود عبد العاطي دونجا، محمد صادق، ومحمود متولي.

وجاءت قائمة الدراويش على النحو التالي: