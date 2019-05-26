رسائل جروس للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

قام كريستيان جروس “المدير الفني لنادي الزمالك” بتوجيه بعض الرسائل إلى لاعبي الفريق قبل انطلاق مباراة الإياب بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تقام على ملعب برج العرب مساء اليوم الأحد، وتنطلق في تمام العاشرة مساءا.

وحذر مدرب الزمالك لاعبيه من الانشغال بالدوري المحلي وما صرح به النادي الأهلي حول انسحابه من البطولة المحلية، كما طالب اللاعبين بالتركيز وتفادي أي أخطاء طوال دقائق اللقاء، واستغلال الفرص وعدم إهدارها وتسجيل الأهداف مبكرا، لضمان التتويج بالبطولة.

كما طالب لاعبيه بعدم الاعتراض على ما يبديه حكم المباراة، لتجنب حصد المزيد من البطاقات الصفراء والإنذارات والاستماتة في الدفاع والمحافظة على نظافة الشباك دون أي أهداف للفريق المغربي.

كما حذر اللاعبين من أخطاء منطقة الجزاء والتعامل جيدا مع كرات الفريق المغربي الثابتة والعرضية لضمان حصد اللقب.