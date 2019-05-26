تشكيل الزمالك المتوقع امام نهضة البركان المغربي

صرح محمد عبد المنصف “أوسة” حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، أن مجريات مباراة الفريق الأبيض التي ستقام أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لعبها في العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، تشبه ما حدث لجيله عام 2000، عندما تأهل إلى نهائي بطولة كأس أبطال الكؤوس، واستطاعوا حصد لقب البطولة للأبيض وقتها بمسماها القديم.

تشكيل الزمالك:

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في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

قي خط الدفاع: محمود علاء ، حازم إمام ، عبد الله جمعة، محمود حمدي “الونش” .

في خط الوسط: طارق حامد ، محمود عبد المنعم “كهربا” ، محمود عبد العزيز، يوسف إبراهيم “أوباما” ، إبراهيم حسن (أحمد سيد “زيزو”).

الهجوم: حميد أحداد ، خالد بوطيب.