شاحن 1-أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه. 2- اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول. 3- أحضر شاحن تليفون "نوكيا" القديم ذو الطرف الرفيع وأدخل طرفه بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز. Advertisements 4- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF إذا كان تلفزيونك به إريال داخلي في هذه الحالة يكون الأمر بسيطًا للغاية، فقط افصل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.