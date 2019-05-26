شكرا لقرائتكم خبر عن جروس على أعتاب التتويج.. 5 خواجات أبطال فيلم "الإنجاز الأفريقى" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية طمعًا فى حصد اللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء .

يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القارى، في المقابل أمام نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير أو الفوز وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، وجاء الهدف فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.

وقاد السويسرى كريستيات جروس الزمالك لتحقيق الحلم ببلوغ الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية رغم أنه كان مهددًا بتوديع البطولة فى دور المجموعات بسبب نتائج الأبيض السيئة فى أول ثلاث جولات بالخسارة من جورماهيا الكينى ثم التعادل مع بترو أتلتيكو ونصر حسين داى.

وسبق للزمالك أن توج بتسعة ألقاب قارية ما بين 5 دورى أبطال و1 كأس الكئوس الإفريقية و3 كأس السوبر الأفريقى، وتوج بالألقاب البيضاء مدربين محليين وآخرين أجانب تواجدوا فى قائمة الشرف التى ساهمت فى تتويج أبناء ميت عقبة بالإنجازات القارية التسع.

وقد يسير جروس على خطى من سبقه من المدربين الأجانب الذين قادوا الأبيض لتحقيق الألقاب الأفريقية، لاسيما أنه سبق 5 مدربين نحو تحقيق الألقاب القارية المتنوعة، فهل يكون المدرب السويسرى سادس مدرب أجنبى يقود أبناء ميت عقبة لحصد الألقاب القارية ويكون أول مدرب يقوده لتحقيق لقب الكونفدرالية؟

المدربون الأجانب الذين قادوا الزمالك للألقاب الأفريقية:

دورى أبطال أفريقيا 1986 مع الإنجليزى باركر

دورى أبطال أفريقيا 1996 مع الألمانى فيرنر

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كأس الكئوس الأفريقية 2000 أوتو فيستر

دورى أبطال أفريقيا 2002 مع البرازيلى كارلوس كابرال

كأس السوبر الأفريقى 1997 مع الألمانى فيرنر

كأس السوبر الأفريقى 2004 مع البرتغالى فينجادا

المدربون المصريين الذين قادوا الزمالك للألقاب الأفريقية:

دورى أبطال أفريقيا 1984 مع محمود أبو رجيلة

دورى أبطال أفريقيا 1993 مع محمود الجوهرى

كأس السوبر الأفريقى 1994 مع محمود الجوهرى