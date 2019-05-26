شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو ريدة يزور معسكر الزمالك قبل النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة مقر إقامة فريق الزمالك بالإسكندرية، وتواجد في استقبال أبو ريدة أمير مرتضى منصور وأمير عزمى مجاهد وأعضاء الجهاز الفني والإداري بالزمالك. ويلتقي الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية في العاشرة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





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