شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر المحمدى يدعم الزمالك فى نهائى الكونفدرالية: يارب اكتب الفرحة لجمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسين ياسر المحمدى، نجم الأهلى والزمالك السابق، على دعم الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب فى الساعة العاشرة مساءً.

وكتب حسين ياسر، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "يارب النصر لرجالة نادى الزمالك الليلة.. واكتب الفرحة لجمهوره وجمهور مصر".

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الزمالك الذى خسر فى لقاء الذهاب بهدف نظيف، يدخل لقاء الليلة مُتعطشاً للألقاب الأفريقية إذ كان آخر تتويج أفريقى له عام 2002 عندما حصد لقب السوبر الأفريقى.



