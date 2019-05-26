مختار مختار يعدل مران الإنتاج الحربى بسبب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، تعديل موعد مرانه اليوم الأحد ليقام قبل الإفطار بدلاً من العاشرة مساء لمتابعة نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى المقرر له العاشرة مساء اليوم تمهيدًا لمتابعة الفريق الأبيض قبل موقعة الخميس المقبل. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس المقبل والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى . Advertisements ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكهم 41 وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .

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