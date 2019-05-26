فيديو.. فتح أبواب استاد برج العرب أمام جماهير الزمالك استعدادًا لنهائي الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور الزمالك فى التوافد على استاد برج العرب قبل ساعات من المواجهة المنتظرة بين الفريق الأبيض مع نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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