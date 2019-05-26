شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته للجونة بتدريبات خفيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى للقاء الجونة غدا الاثنين على ملعب الاخير فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.
المران اشتمل على مجموعة من التدريبات التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد من أجل التسجيل فى شباك المنافس.
كما تطرق مران الإسماعيلى الذى استمر حوالى 40 دقيقة على تدريبات خاصة للمهاجمين قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين اللاعبين.
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