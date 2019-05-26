اخبار الرياضه

الإسماعيلى يختتم استعداداته للجونة بتدريبات خفيفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته للجونة بتدريبات خفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى للقاء الجونة غدا الاثنين على ملعب الاخير فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد من أجل التسجيل فى شباك المنافس.

كما تطرق مران الإسماعيلى الذى استمر حوالى 40 دقيقة على تدريبات خاصة للمهاجمين قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يختتم استعداداته للجونة بتدريبات خفيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا