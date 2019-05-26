شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توافد جماهير الزمالك على مدرجات برج العرب لمؤازرة الأبيض بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير الزمالك فى التوافد على مدرجات استاد برج العرب، لدعم الفريق الأبيض فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يسعى الزمالك لتحقيق لقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، والعودة لمنصات التتويج الأفريقية مرة أخرى، بعدما غاب عن التتويج بالبطولات الأفريقية منذ 16 عامًا، حيث كان آخر فوز وتتويج للزمالك أفريقيا عام 2003، عندما فاز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج ببطولة السوبر الأفريقى وقتها، بعدما كان قد توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2002، بعد فوزه على الرجاء بهدف دون رد.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.