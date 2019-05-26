شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مرتضى منصور يحضر نهائى الكونفدرالية بعد الاعتذار لرئيس الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقى رفع الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وأصبح من حقه حضور مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساء اليوم.

Advertisements

وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلاً، "بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الـ "كاف" ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الأفريقى على رئيس الزمالك، وأصبح من حقه حضور نهائى "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربى".