شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. "الدودج بول" من صيادى السمك إلى المركز الخامس فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



الدودج بول

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هى إحدى الرياضات المختلفة والتى تشبه إلى حد كبير كرة اليد، ولكن بعدد لاعبين وقوانين مختلفة.



منافسات الدودج بول

تتكون المباراة من فريقين كل فريق 6 أفراد، وفى الوسط 5 كرات، كل فريق له كرتان، الكرة الوسطى تكون المنافسة عليها، وطريقة لعبها تشبه صيادى السمك، التى كان يلعبها الأطفال الصغار فى الحدائق.

وشاركت مصر فى كأس العالم الذى أقيم 2016 وتوج خلالها المنتخب المركز الخامس.