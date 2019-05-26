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جروس يحذر لاعبى الزمالك من ترك المساحات بسبب لابا كودجو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه من ترك المساحات فى خط الدفاع أثناء مباراتهم أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتحدث جروس مع لاعبى الزمالك على ضرورة الحذر من ترك المساحات فى خط الدفاع حتى لا يشكل خطورة على الفريق من خلال الهجمات المرتدة التى من الممكن أن يستغلها فريق نهضة بركان.

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جاء ذلك بعدما علم جهاز الزمالك أن الجهاز الفنى لنهضة بركان حرص على الحديث مع المهاجم التوجولى لابا كودجو، فى المران الأخير للفريق المغربى ببرج العرب، حول أهمية استغلال المساحات فى دفاعات الزمالك فى الهجمة المرتدة لخطف هدف يسهل مأمورية فريقه.

 

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، أحرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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