شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من ترك المساحات بسبب لابا كودجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه من ترك المساحات فى خط الدفاع أثناء مباراتهم أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وتحدث جروس مع لاعبى الزمالك على ضرورة الحذر من ترك المساحات فى خط الدفاع حتى لا يشكل خطورة على الفريق من خلال الهجمات المرتدة التى من الممكن أن يستغلها فريق نهضة بركان.
جاء ذلك بعدما علم جهاز الزمالك أن الجهاز الفنى لنهضة بركان حرص على الحديث مع المهاجم التوجولى لابا كودجو، فى المران الأخير للفريق المغربى ببرج العرب، حول أهمية استغلال المساحات فى دفاعات الزمالك فى الهجمة المرتدة لخطف هدف يسهل مأمورية فريقه.
يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، أحرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس يحذر لاعبى الزمالك من ترك المساحات بسبب لابا كودجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.