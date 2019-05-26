شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان.. كهربا "حلال العقد" مع المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لقيادة فريقه فى إياب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويضع الزملكاوية آمالا عريضة على كهربا لقيادة الزمالك للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء سعياً لإعادة الفارس الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية الغائبة منذ 2002.

ولعب كهربا 38 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بواقع 2725 دقيقة وسجل 13 هدفاً وصنع 14 هدفاً لزملائه وسدد 97 مرة وصنع 30 كرة عرضية صحيحة مقابل 56 عرضية خاطئة وقطع الكرة فى 76 مرة وقام بـ65 مراوغة وصنع 36 فرصة وفقد الكرة 204 مرات.

ويملك كهربا ذكرى سعيدة للمصريين مع المغاربة قبل لقاء الليلة حينما نجح صانع ألعاب الزمالك فى قيادة منتخب مصر للتخلص من عقدة المنتخب المغربى، بعدما سجل هدف فوز الفراعنة على أسود الأطلسى بعد 31 عامًا على جميع المستويات، سواء تصفيات بطولة أمم أفريقيا أو نهائيات كأس الأمم الأفريقية أو التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أو حتى المواجهات الودية.

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والتقى منتخب مصر مع نظيره المغربي يوم 29 يناير 2017، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتى أقيمت بالجابون.

وقاد محمود عبدالمنعم "كهربا" منتخب مصر للفوز على المغرب بعدما سجل هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الثانى بثلاثة دقائق، بعدما حل بديلاً للظهير الأيسر كريم حافظ في تلك المباراة، ليحقق منتخب الفراعنة أول فوز علي أسود الأطلس بعد 31 عامًا.