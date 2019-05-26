صور.. تجربة عملية على الـ var فى برج العرب قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المسئولون عن تقنية الفيديو الـ var لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى تجربة فعلية للتقنية داخل الاستاد بإقامة مباراة تجريبية سريعة بين فريقين قبل اللقاء المقرر إقامته فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
يُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية، اليوم، الحكم الأثيوبى باملاك تسيما، ويعاونه، فهم زكالى زويس من جنوب إفريقيا والحاج ماليك سامبا من السنغال والحكم الرابع التونسى صادق السالمى أما حكم الـ VAR فسيكون الزامبى جيناوى سكاوزى ومعه جيربا كامارا من السنغال ووليد أحمد من السودان.
يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.
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