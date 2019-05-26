شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتسلم إخطاراً من المسابقات عن مكان مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى طلائع الجيش، منذ قليل، إخطاراً رسمياً من لجنة المسابقات باتحاد الكرة تؤكد فيه إقامة مباراة الفريق مع المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل استعداداته اليوم، الأحد لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدورى العام.

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكهم 38.