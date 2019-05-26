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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم: الاتحاد الأفريقى كلمة السر فى موافقة الزمالك على استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادى النجوم، موافقة الزمالك على استئناف مسابقة الدورى فور تتويج الأبيض بكأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ حيث يواجه الزمالك نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم على ملعب برج العرب ويحتاج للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب..
وقال رئيس النجوم، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إنه يتوقع أن يكون أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" هو كلمة السر فى موافقة الزمالك على استئناف مسابقة الدورى الممتاز، قائلا، "أحمد أحمد هو كلمة السر فى موافقة الزمالك على استئناف الدورى فور فوز الزمالك بالكونفدراليه اليوم... (مجرد توقع).
يذكر أن هناك أزمة قائمة فى الدورى المصرى بعد رفض العديد من الأندية استكمال مباريات الدورى عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر الشهر المقبل، وعلى رأسهم أندية الأهلى والاتحاد السكندرى وسموحة وحرس الحدود والانتاج الحربى، ويتمسكون بإنهاء الدورى قبل انطلاق البطولة، فيما رفض الزمالك استكمال مبارياته قبل أمم افريقيا مما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى فى مأزق.
محمد الطويلة
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