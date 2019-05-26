شكرا لقرائتكم خبر عن الابتعاد عن المشاكل العاطفية وجلسات استرخاء.. روشتة للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد لاعبو الزمالك لمباراة مهمة ومصيرية عندما يلتقى نهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح أبناء ميت عقبة للتتويج باللقب الأفريقى الزمالك الأول فى تاريخ القلعة البيضاء، والفوز بهدفين مع الحفاظ على نظافة شباكهم، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد..

النصائح النفسية لنجوم الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية تلعب دورا كبيرا فى حسم نتيجة المباراة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى، حسب طبيب نفسى..:

التركيز فى الملعب فقط .

الابتعاد عن المشاكل الأسرية والعاطفية .

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الابتعاد عن التفكير فى أزمة تأجيل مباريات الدورى .

جلسات استرخاء عقب تناول الإفطار للراحة النفسية .

التحلى بالثقة فى الإمكانيات .

التعامل مع اللقاء بهدوء نفسى .

التركيز مع تعليمات المدرب فقط وعدم الالتفات إلى الجماهير .