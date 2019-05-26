الكونفيدرالية اختارت الزمالك.. 5 مشاهد صنعت "ريمونتادا" بطل أفريقيا المنتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بعد 90 دقيقة فقط من التتويج ببطولة الكونفيدرالية للكرة الأولي في تاريخه عندما يستضيف نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء الأحد، بملعب الجيش ببرج العرب في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

الزمالك عاد من بعيد وبعد أن تذيل مجموعته فى الدور الأول من دوري المجموعات برصيد نقطتين فقط عاد وأزاح كبار أفريقيا وصعد للنهائى فكيف تم هذا؟

المشهد الأول (+93)

الزمالك متأخراً أمام بتروأتلتيكو بهدف نظيف، الجماهير غاضبة بعد الهزيمة من جورماهيا 2-4 وتعادل نصر حسين داي على نفس الملعب بهدف نظيف، وسط السخط والغضب يتعادل أوباما بهدف رائع فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وعلى الرغم من أن هذه النتيجة كانت غير مرضية - فى وقتها - إلا هذا الهدف كان له الفضل فى تصدر الزمالك لمجموعته بل وتأهله من الأساس لدور الـ 8.

المشهد الثاني (هدف بميلون و400 ألف دولار )

كان المغربي حميد أحداد جناح الزمالك المغربي على وشك الخروح من الفريق الأبيض فى فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق وبالتالي غيابه عن التشكيل ولكن السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك تمسك به.

الزمالك كان قد تعاقد مع أحداد الصيف الماضي من الدفاع الحسني الجديدي مقابل مليون و400 ألف دولار.

ورد أحداد الجميل لمدربه وناديه، الجناح المغربي سجل هدفه الأول والوحيد مع الزمالك فى بتروأتلتيكو وحقق به للفريق الأبيض فوزه الوحيد فى هذه النسخة خارج الأرض بالإضافة إلى اعادة المجموعة إلى نصابها بعد ارتفاع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط قبل مواجهة جورماهيا الهزيل فى القاهرة.

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المشهد الثالث ( جنش)

تعادل الزمالك سلبيا فى أغادير بذهاب دور الـ 8 وكان عليه السفر إلى السويس الملعب الذى لا يجيد فيه لمواجهة حسنية أغادير فى الأياب، وتقدم إبراهيم حسن للفارس الأبيض من زاوية ضيقة وعاد الفريق للحفاظ على النتيجة وهنا كانت المشهد.

محمود عبد الرحيم "جنش" قاتل لمنع كرة خطيرة للضيوف من عبور مرماه، لم يستسلم أوي يتكاسل لينجح فى ابعادها ليصبح محاولة اثبات تخطيها لخط المرمي من المملعب فى غاية الصعوبة .

المشهد الرابع (الخدعة)

النجم الساحلي التونسي قدم فى مباراة الذهاب واحدة من أفضل مبارياته وأهدر العديد من الفرص وسط تألق جنش الذي أصبح "معتاداً" ولكن الحارس نفسه فى مباراة العودة قدم لقطة غير اعتيادية اعتبرها البعض "ذكية" للغاية واوقفت حماس الفريق المنافس.

ووسط ضغط فريق النجم الساحلي واقترابه من مرمي الزمالك ظهر جنش متأثراً بإصابة فى رأسه ليقوم الحكم بإيقاف اللعب وسط محاولة اسعارف حارس الابيض الذى ظن الجميع أنه يعاني من اصابة عنيفة ولكنه عاد إلي المباراة مرة أخرى.

المشهد الخامس ( اختارت الزمالك)

فى مباراة الذهاب شن نهضة البركان هجمات خطيرة على النادي الأبيض، وأهدر مهاجمه الأفضل فى أفريقيا حاليا لابا كودجو فرصتين، تصدت العارضة لفرصة ثم القائم لفرصة وأخرج عمر صلاح الحارس الشباب وطارق حامد ثلاثة فرص أخرى بحرفية وروح عالية ليساهما فى التأخر بهدف فقط وهو الفارق الذي يسهل تعويض فى مباراة الإياب.