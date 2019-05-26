الأمن يغلق أبواب برج العرب قبل 90 دقيقة من نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قررت قوات الأمن المسئولة عن تأمين مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية غلق أبواب الدخول لاستاد برج العرب قبل 90 دقيقة من بداية المباراة.

وسيقوم المسئولون عن تأمين المباراة بغلق الأبواب في الثامنة والنصف مساءً، حيث ستبدأ أحداث المباراة العاشرة، ويفترض أن يتواجد داخل المدرجات 50 ألف من جماهير الزمالك.

ويشهد محيط ملعب المباراة إجراءات أمنية مشددة، ويحرص الأمن على تفتيش جميع الجماهير لمنع دخول أي مواد محظورة لملعب المباراة.

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ويرفض مسئولو الأمن السماح لغير حاملي التذاكر بالتواجد في محيط ملعب المباراة خاصة وأن الحضور الجماهير مكثف.

وفتح استاد برج العرب أبوابه أمام الجماهير العاشقة للزمالك في الثانية عصرًا في ظل الحضور الجماهيري المكثف.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين فقط من أجل الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه والثانية في تاريخ الأندية المصرية بعدما سبق أن توج بها الأهلي في 2014.