مستند.. الاتحاد المغربي يحتج على جهاد جريشة لدى "كاف" بسبب نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم احتجاجًا إلى الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" على جهاد جريشة وطاقمه المعاون في مباراة الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الوداد البيضاوي بنتيجة 1-1 مع الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بالمغرب، وشهدت قرارات مثيرة بعد إلغاء هدف عقب العودة لحكم الفيديو المساعد، ورفض جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء ضد الترجي بداعي وجود لمسة يد اعتبرها غير متعمدة.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره اليوم الأحد: "بعثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم المصري السيد جهاد جريشة الذي قاد المباراة التي جمعت يوم الجمعة 24 ماي 2019 بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية."

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وأورد الاتحاد المغربي في احتجاجه، حالتي تظلم، ويتعلق الأمر بعدم احتساب جريشة للهدف الذي سجله أيوب العملود في الدقيقة 46، إضافة إلى عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح الوداد في الدقيقة 65، بعدما لمست الكرة يد المدافع التونسي، داخل منطقة الجزاء.

وطلب الاتحاد المغربي ردًا سريعًا من "كاف" تجاه التظلم المقدم ضد جهاد جريشة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لفائدة الوداد، مع اتخاذ والعقوبات والإجراءات اللازمة.

احتجاج الاتحاد المغربي