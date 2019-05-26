رقم قياسي.. كم سيحصل ليفربول إذا تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الجائزة المالية المقرر أن يحصل عليها ليفربول أو توتنهام في حالة فوز أي منهما بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2018/2019.

ليفربول سيلتقي مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

في حال فاز الريدز باللقب فسيحقق رقم قياسي لم يسبق لأي ناد إنجليزي في المسابقة الأوروبية، وبحسب ما كشفت عنه الصحيفة فإن ليفربول سيحصل على مبلغ مالي قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إذا فاز على توتنهام في نهائي الأبطال، بينما سيحصل توتنهام على 93 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت ديلي ميل أن المبلغ متوقع أن يكون 98.1 مليون جنيه إسترليني إذا فاز رفاق يورجن كلوب، بينما سيحصل على 94.6 مليون جنيه إسترليني إذا خسر النهائي.

على الجانب الآخر سيحصل توتنهام على 93 مليون جنيه إسترليني إذا فاز، وما يقرب من 89.5 مليون جنيه إسترليني إذا خسر.

حساب الجائزة المالية يتم على بعض الأسس والعوامل - بحسب ما أشارت إليه ديلي ميل- منها مكافآت التأهل من دور المجموعات (13.5 مليون جنيه إسترليني لكل منهما) نسبة تحقيق الفوز والتعادل في المجموعات (7.9 مليون جنيه إسترليني مقابل ليفربول مقابل 6.9 مليون جنيه إسترليني لتوتنهام)، التأهل إلى دور الـ16(8.4 مليون جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا) ودور ربع النهائي (9.2 مليون جنيه إسترليني إضافي) ونصف النهائي (10.6 مليون جنيه إسترليني إضافي) والنهائي (13.2 مليون جنيه إسترليني إضافي).

هناك عوامل أخرى يتم على أساسها تحديد القيم المالية للفائز وهي نسبة إيرادات يويفا من الناديين، حقوق البث ووضعهما في النسخة الماضية من البطولة.