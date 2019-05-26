شوبير: رئيس الزمالك يحضر نهائي الكونفدرالية بعد اعتذاره للكاف رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور رئيس نادي الزمالك لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ويستضيف الزمالك فريق نهضة بركان في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور 50 ألف متفرج بعد موافقة الأمن.

وكان رئيس الزمالك تعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام خلال شهر سبتمبر الماضي، بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب تجاوزه في حق مسؤوليه.

Advertisements

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بعد اعتذاره رسميًا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار.. رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقي على رئيس الزمالك".

وأضاف عصر اليوم الأحد: "وبالتالي أصبح من حق رئيس الزمالك حضور نهائي "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي".

وسبق لرئيس الزمالك إعلان حضوره نهائي الكونفدرالية قائلا: "لا يمكن أن يصعد الزمالك إلى النهائي ولا أحضره، سأتوجد وسأكون في استقبال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وجميع المسؤولين".

ويستعد الزمالك لاستضافة إياب نهائي الكونفيدرالية، في لقاء سيشهد مراسم تتويج بطل الكونفدرالية بالكأس والميداليات الذهبية، بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز نهضة بركان (1-0).