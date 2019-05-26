غياب 4 لاعبين عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي قائمة تضم 18 لاعبًا للسفر إلى الجونة اليوم الأحد استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها غدًا الإثنين في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة ثنائي الفريق مدحت فقوسة وطارق طه، فضلا عن محمد بيومي.

ويفقد الإسماعيلي خدمات كل من محمود متولي ومحمود عبدالعاطي دونجا للإصابة، بالإضافة إلى محمد صادق ومحمد الشامي للإيقاف.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد فوزي وكمال السيد.

الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدى – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – مصطفى فارس – محمد بيومى – مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم.

وفي الهجوم: كريم بامبو – بنسون شيلونجو – حازم مرسي.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع بجدول الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الجونة في المرتبة الـ14 برصيد 36 نقطة.