الكونفيدرالية يا زمالك.. رسالة النجوم القدامى: "حققوا حلمنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد نادي الزمالك لإحدى أهم مبارياته الموسم الحالي، عندما يستضيف نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء الأحد، بملعب الجيش ببرج العرب في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

الكأس الأولى في تاريخ القلعة البيضاء تنتظره في الإسكندرية.. الفارس الأبيض يتطلع لاستعادة ألقابه الأفريقية الغائبة منذ 2003 عندما توج بطلا لكأس السوبر الأفريقي.

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الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف، لكن أمامه فرصة كبيرة لكي يعانق كأس الكونفيدرالية، ويسعد الملايين ممن ينتمون له في مصر والوطن العربي.

"يلّا كورة" التابع لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً "الخليج 365 والكونسلتو ووكالة أونا" أعد هذا الفيديو التحفيزي قبل النهائي الحلم.