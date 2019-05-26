جروس يوجه 4 رسائل للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك على توجيه 4 رسائل للاعبين قبل مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية مساء اليوم الأحد.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن جروس قام بتوجيه بعض الرسائل التحذيرية للاعبي الزمالك من أجل تفادي أي مشاكل خلال المباراة والتتويج باللقب في النهاية.

وطلب جروس من لاعبي الزمالك ضرورة استغلال أي فرصة للتسجيل وعدم إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.

ووجه جروس رسالة للاعبين بضرورة عدم الاعتراض بأي شكل من الأشكال على حكم المباراة تجنبا للحصول على بطاقات مجانية.

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جروس أيضا طلب من لاعبي الزمالك ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال أي هدف كي لا تتأزم الأمور وتتعقد على الفريق.

وحذر السويسري لاعبيه من تجنب ارتكاب الأخطاء بمحيط منطقة الجزاء والتعامل الجيد بكل تركيز مع الكرات الثابتة والعرضية من جانب الفريق المغربي.

ووجه جروس رسالة للاعبين بضرورة عدم الاعتراض بأي شكل من الأشكال على حكم المباراة تجنبا للحصول على بطاقات مجانية.

جروس أيضا طلب من لاعبي الزمالك ضرورة الحفاظ على نظافة الشباك وعدم استقبال أي هدف كي لا تتأزم الأمور وتتعقد على الفريق.

وحذر السويسري لاعبيه من تجنب ارتكاب الأخطاء بمحيط منطقة الجزاء والتعامل الجيد بكل تركيز مع الكرات الثابتة والعرضية من جانب الفريق المغربي.