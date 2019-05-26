بالصور.. جماهير الزمالك في الطريق لبرج العرب من أجل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): بدأت جماهير الزمالك في الزحف نحو ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية من أجل حضور نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ويستضيف برج العرب لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية مساء اليوم الأحد. Advertisements وشهدت الأيام الماضية، تجمعات حاشدة لجماهير الزمالك أمام مقر النادي وفي المحافظات المختلفة للحصول على تذاكر المباراة المرتقبة. وسبق ووافقت الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع للمباراة. الجدير بالذكر، أن الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان في المغرب بهدف قاتل، ويسعى لتعويض الخسارة والتتويج بأول لقب للكونفيدرالية في تاريخه.

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