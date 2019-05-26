مانشستر يونايتد يرد على تقارير حسم صفقة دي ليخت!

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد انسحب من الصراع على ضم قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت.
وذكرت التقارير أن دي ليخت 19 عاما قائد أياكس أمستردام في طريقه للذهاب لملعب كامب نو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقا لشبكة اي اس بي إن فإن مانشستر يونايتد يعلم أن برشلونة حسم التعاقد مع اللاعب منذ قرابة الشهرين ولذلك قرر يونايتد عدم الدخول في مفاوضات لضم اللاعب.
وتشير التقارير أن دي ليخت سوف ينتقل لبرشلونة مقابل 70 مليون يورو في الصيف الحالي.
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