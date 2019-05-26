قائد أياكس الهولندي يتحدث عن مستقبله

تحدث ماتياس دي ليخت قائد أياكس الهولندي، عن مستقبله والفريق الذي يسعى إلى الإنضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال دي ليخت إنه لا يعرف شيئًا عن الفريق الذي سينتقل له، وهو يفكر حاليًا في العروض المقدمة ويدرسها مع وكيله.
وأضاف مدافع أياكس: " أين أرى نفسي؟ لا أعلم، البريميرليج منافسة عظيمة للغاية، كذلك الدوري الإسباني".
وتابع: " هناك بطولات أخرى أيضًا، لكن لا أعرف شئ حاليًا".
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