تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بخطاب رسمي إلى نظيره الأفريقى "الكاف"، للاحتجاج فيه على قرارت الحكم المصري جهاد جريشة. وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمى، الاعتراض على قرارات جهاد جريشة خلال مباراة الوداد Advertisements البيضاوى المغربي والترجى التونسي أول أمس الجمعة بمدينة "الرباط"، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1. البيضاوى المغربي والترجى التونسي أول أمس الجمعة بمدينة "الرباط"، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1. يذكر أن جهاد جريشة ألغى هدفا للوداد سجله أيوب عملود بعد احتساب خطأ ضد إسماعيل الحداد بعدما لمست الكرة يده داخل منطقة جزاء الترجى مع نهاية الشوط الأول، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى للفريق المغربي بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـ"الكاف" رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.