شاهد.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـ"الكاف" رسميًا

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بخطاب رسمي إلى نظيره الأفريقى "الكاف"، للاحتجاج فيه على قرارت الحكم المصري جهاد جريشة.
وأعلن الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمى، الاعتراض على قرارات جهاد جريشة خلال مباراة الوداد
يذكر أن جهاد جريشة ألغى هدفا
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