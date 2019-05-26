الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الجونة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته عصر، اليوم الأحد، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الجونة مساء غد الاثنين بالجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز. من عمر الدورى الممتاز. واشتمل المران على مجموعة من التدريبات التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد من أجل التسجيل فى شباك المنافس. كما تطرق مران الداويش الذى استمر حوالى 40 دقيقة إلى تدريبات خاصة للمهاجمين قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين اللاعبين.

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