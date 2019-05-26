شكوك حول مشاركة كانتي في نهائي الدوري الأوروبي

تعرض نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، للإصابة خلال تدريبات الفريق الاستعدادية لمباراة النهائي بدوري الأوروبي أمام أرسنال، والذي من المقرر له الأربعاء المقبل. المقرر له الأربعاء المقبل. وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى احتمالية غياب اللاعب الفرنسي عن المباراة بعد تعرضه للإصابة، وشكوك كبيرة حول مشاركته مع فريقه. لينضم كانتي إلى قائمة لاعبي تشيلسي المصابين، التي ضمت إنتونيو روديجير، كالوم هودسون، أودي وروبن لوفتس شيك.

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