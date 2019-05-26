شاهد.. أحمد شوبير: رئيس الزمالك سيتواجد في نهائي الكونفدرالية

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أصبح من حقه حضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك، اليوم الأحد، لمواجهة نهضة بركان

المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل

الاجتماعي "تويتر": "بعد اعتذاره رسميا لرئيس الـ"كاف"، ودفع غرامة ٤٠ ألف دولار".

وواصل: "رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الأفريقي على رئيس الزمالك، وأصبح من حقه حضور نهائي "الكونفيدرالية"، اليوم، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي".