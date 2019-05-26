محمود جابر يعلن عن قائمة الإسماعيلي أمام الجونة

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الجونة، غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدورى الممتاز. وجاءت القائمة على النحو الآتى: حراسة المرمى: محمد فوزى – كمال السيد خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامة محمد فوزى – كمال السيد خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامةإبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى – محمد الضرف – عبدالرحمن مجدى – مصطفى فارس – محمد بيومى – مدحت فقوسة – وجيه عبدالحكيم، خط الهجوم: كريم بامبو – بنسون شيلونجو – حازم مرسى.

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